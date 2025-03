Milano Design Week: Pasly al The Yellow Room di Lapilli dal 7 al 13 Aprile

The Yellow Room di LAPILLI in collaborazione con FoodDesignStories realizzano il cantiere della felicità durante la Milano Design Week 2025 in linea con “Happiness” il tema di Superstudio, la direzione artistica di FDS ha compiuto mesi di intensa ricerca tra designers, artisti contemporanei e brand indipendenti tra questi la creatrice di ornamenti naturali Pasly che ha ideato un originale oggetto d’arte e di design che può essere indossato o usato per la casa.

Quando il giardino di casa diventa fonte di gioia, ispirazione e di materiali, per Pasqualina Tripodi in arte Pasly la natura è tutto, l’origine di ogni felicità. Unisce così materiali diversi tra loro coltivati o ritrovati, insieme ad elementi di recupero vintage per realizzare opere uniche e per nulla convenzionali.