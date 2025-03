Nuovo Codice della Strada: boom di patenti ritirate e “mini-sospensioni”, impatto e polemiche

L’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, il 14 dicembre 2024, ha provocato un’impennata nel numero di patenti ritirate dalla polizia stradale. Nei primi tre mesi, fino al 15 marzo 2025, sono state registrate 16.432 patenti ritirate, un dato allarmante che evidenzia un aumento significativo rispetto alle 38.000 patenti ritirate nell’intero anno 2024. Questo incremento è attribuibile alle nuove norme, fortemente volute dal ministro Matteo Salvini, che hanno inasprito le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e l’uso del cellulare al volante.

Le città più colpite da questo boom di provvedimenti sono Palermo (267 patenti ritirate, +214% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), Bari (103 patenti ritirate, +202%), Milano (647 patenti ritirate, +253%) e Torino (160 ritiri, +241%). Aumenti significativi si registrano anche a Bologna (+60%), Napoli (+64,4%) e Firenze (+40%).

Un altro dato rilevante è l’aumento delle “mini-sospensioni”, sanzioni brevi (7 o 15 giorni) applicate per infrazioni come il sorpasso a destra, la mancata precedenza e il passaggio con il semaforo rosso. Nei primi due mesi e mezzo del 2025, sono state applicate 157 mini-sospensioni a Milano, 28 a Bologna e 87 a Napoli.

L’aumento dei controlli e delle sanzioni ha comportato un incremento del carico di lavoro per le polizie municipali. La procedura per il ritiro della patente prevede otto passaggi, come riportato dal Sole 24 Ore, che includono la verifica dell’infrazione, il controllo del punteggio sulla patente e il rilascio di un permesso temporaneo per il conducente.

L’inasprimento delle sanzioni ha suscitato un ampio dibattito. Da un lato, si sottolinea la necessità di aumentare la sicurezza stradale e di contrastare comportamenti pericolosi. Dall’altro, si evidenzia il rischio di un eccessivo carico burocratico per le forze dell’ordine e di un impatto negativo sui cittadini. Alcuni esperti esprimono preoccupazione per l’efficacia delle “mini-sospensioni”, ritenendo che possano non essere sufficienti a dissuadere comportamenti pericolosi. Altri, invece, sostengono che l’aumento dei controlli e delle sanzioni sia un segnale positivo per la sicurezza stradale.

