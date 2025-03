Phishing SPID: La Trappola Digitale

Sembrava un semplice messaggio per “verificare l’identità SPID” si è rivelato una trappola. Dietro questa richiesta si nasconde una delle truffe digitali più subdole del momento, e molti italiani ne sono già vittime. Ma come funziona questo inganno? E, soprattutto, come puoi proteggerti? Ecco cosa devi sapere.

I criminali informatici hanno ideato una truffa sfruttando un falso sito SPID, praticamente indistinguibile da quello ufficiale. Il meccanismo è semplice: ricevi un messaggio, via SMS o email, che ti invita a cliccare su un link per “verificare la tua identità digitale”. Tutto sembra assolutamente legittimo… ma è una trappola. Quando inserisci i tuoi dati per accedere al tuo SPID, in realtà li stai consegnando ai truffatori.

Ma non finisce qui. Approfittano della situazione per richiedere anche le credenziali bancarie, con la scusa di completare la verifica. Il risultato? Ti ritrovi con l’identità digitale compromessa e, nella peggiore delle ipotesi, con il conto corrente svuotato.

Il CERT-AgID ha recentemente segnalato una massiccia campagna di phishing che ha preso di mira undici banche italiane. Uno dei domini coinvolti era “spid-it[.]info”, ora disattivato, ma potrebbero già esserci altri siti simili pronti a ingannare nuove vittime.