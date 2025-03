LIFE RE-TIGHTS: Riciclo avanzato di fibre poliammidiche post-consumo per un’innovativa produzione circolare di collant (LIFE22-ENV-IT/101113954)

Il settore dell’abbigliamento in Europa si classifica al quarto posto per impatto ambientale e innescamento a cambiamenti climatici. Sfrutta grandi quantità di acqua e suolo anche per la produzione di materie prime, alimentando notevolmente le emissioni di gas ad effetto serra.

Inoltre, nella realizzazione di capi di abbigliamento, vengono impiegate più di 1.900 sostanze chimiche, di cui 165 classificate dall’UE come pericolose per la salute o l’ambiente.

Il progetto LIFE RE-TIGHTS , co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma LIFE 2021-2027, ha l’obiettivo di dimostrare nell’ambiente industriale la fattibilità di un modello circolare mirato alla gestione del fine vita dei collant.

Il progetto vede la collaborazione di diverse aziende impegnate nei settori della produzione e vendita di collant, nonché nella distribuzione e produzione di impianti di riciclo.

fonte: https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-marzo-2025