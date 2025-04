Dati ISTAT. Paolo Capone, Leader UGL: “Segnali incoraggianti, continuare a investire per rendere strutturali questi risultati” 

“I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un trend positivo per l’occupazione in Italia, con un incremento di 567mila occupati su base annua e un calo del tasso di disoccupazione al 5,9%. Si tratta di segnali incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda l’aumento dell’occupazione femminile, con 315mila donne in più al lavoro rispetto all’anno scorso, e per i giovani, con una crescita di 52mila unità tra i 15 e i 24 anni.

Questi dati dimostrano che il mercato del lavoro sta rispondendo positivamente alle misure adottate dal Governo per favorire l’occupazione e la crescita economica, nonostante un contesto internazionale ancora incerto. Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, che evidenziano l’efficacia delle politiche messe in atto per incentivare l’occupazione giovanile, femminile e nel Mezzogiorno.

L’UGL ribadisce l’importanza di un dialogo costruttivo tra Governo, imprese e parti sociali per rafforzare le politiche attive del lavoro e promuovere la formazione professionale come leva strategica per la competitività del Paese. La crescita occupazionale deve andare di pari passo con il miglioramento delle condizioni lavorative, la tutela dei diritti dei lavoratori e la riduzione delle disuguaglianze territoriali. Continueremo a impegnarci affinché ogni lavoratore possa beneficiare di un’occupazione stabile, dignitosa e adeguatamente retribuita”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, commentando gli ultimi dati Istat.

comunicato stampa