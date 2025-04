Il Segretario Generale FIBA Andreas Zagklis in visita alla FIP

Il Segretario Generale della FIBA Andreas Zagklis ha fatto visita questo pomeriggio alla Federazione Italiana Pallacanestro presso la sede di Roma.

Zagklis, accompagnato dal Direttore Generale Media & Marketing Services FIBA Frank Leenders, ha incontrato il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il Segretario Generale FIP e membro del Board FIBA Europe Maurizio Bertea e il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Maschili Luigi Datome.

Nel corso dell’incontro, Zagklis ha aggiornato personalmente il Presidente Petrucci sugli scenari che interessano i club europei.

L’occasione è stata propizia per trattare anche la grande opportunità che la Nazionale femminile italiana avrà al Women’s EuroBasket 2025 a Bologna e potenzialmente alla World Cup del 2026 in Germania e ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Giovanni Petrucci: “Ringrazio Andreas Zagklis per la sensibilità dimostrata nel venire a Roma per una gradita visita ai nostri uffici. Tra gli otto Paesi fondatori della FIBA, l’Italia come sempre sta lavorando in accordo con la Federazione internazionale con l’unico e ambizioso obiettivo di sviluppare la pallacanestro nel mondo.

Come dimostra la visita di Zagklis e Leenders, i nostri rapporti sono saldi e i colloqui sempre molto proficui. La Federbasket condivide la vision della FIBA ed è pronta a recepirne le indicazioni offrendo al tempo stesso supporto e collaborazione nell’affrontare le sfide globali del nostro sport”.

comunicato stampa e foto @Ciamillo/FIP