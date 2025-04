Incontro tra Elkann e Trump alla Casa bianca: l’industria automobilistica USA tra sfide e opportunità

Nella giornata di ieri, 31 marzo, John Elkann, il Presidente di Stellantis, ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca.

Durante il colloquio, Trump ha espresso l’intenzione di rivedere le normative sulle emissioni automobilistiche, allentando gli standard attuali, come confermato da un portavoce di Stellantis.

Elkann, in qualità di leader di uno dei principali produttori automobilistici statunitensi, ha partecipato all’incontro con l’obiettivo di mantenere un dialogo aperto con l’amministrazione statunitense in un momento cruciale per il settore.

I temi centrali dell’incontro hanno riguardato la competitività dell’industria automobilistica nordamericana, oltre che l’accessibilità economica dei veicoli prodotti negli USA e le relative implicazioni sulla domanda di mercato.

Il portavoce di Stellantis, Elkann, ha sottolineato l’importanza della “chiarezza” per il settore automobilistico, un’esigenza condivisa da altri produttori statunitensi, al fine di garantire stabilità e prevedibilità in un mercato in continua evoluzione.

