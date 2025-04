Roma, Torre Angela: Incendio all’interno di una concessionaria di auto

Alle ore 04.30 di ieri, 31 marzo, la sala operativa del Comando di Roma ha inviato in Via Serracapriola zona Torre Angela, le squadre VVF della Rustica 10/A e Frascati 21/A con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per un incendio all’interno di una concessionaria di auto, dove sono andate a fuoco 17 autovetture. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le auto. Sul posto, per quanto di competenza, le forze dell’ordine.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-roma/notizie/incendio-allinterno-di-una-concessionaria-di-auto