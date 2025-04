Salute. Croce Rossa sempre più vicina alla popolazione con “pass”

Diodati: “un punto di riferimento per intere comunità e uno strumento per combattere l’isolamento sociale”

Roma, 1 aprile 2025 – Contrastare la povertà sanitaria, promuovendo un accesso equo alla salute, in particolare per le persone in condizioni di vulnerabilità. È questo l’obiettivo del progetto PASS, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso il quale la Croce Rossa Italiana fornisce assistenza diretta alla popolazione, allo scopo di contrasto le condizioni di fragilità e svantaggio, sviluppare una cultura della salute e della prevenzione, e facilitare l’accesso ai servizi già disponibili nel sistema pubblico.

Attraverso questa iniziativa, saranno incentivate le Officine della Salute della CRI, fino a comprendere un totale di 50 presidi socio sanitari in 16 regioni, capaci di offrire a titolo gratuito visite di medicina generale e specialistica. Ad ogni persona saranno inoltre forniti sostegno sociale, supporto psicosociale e orientamento ai servizi pubblici.

Le Officine della Salute sono anche luogo di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, dove è possibile ricevere consulenza sul tema e facilitare l’accesso al test HIV, e fungono anche da focus point per la promozione, in 32 comuni, di azioni di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita, attraverso l’organizzazione di campi estivi per minori dagli 8 ai 17 anni per l’estate 2025.

Alle attività dei presidi socio sanitari sul territorio, sarà affiancata un’azione centralizzata, condotta dalla Centrale di Risposta Nazionale CRI, di promozione alla cittadinanza dei servizi del progetto e di consulenza da remoto per l’educazione sanitaria e il pronto soccorso psicologico.

“Con questa articolazione, il progetto PASS riuscirà, insomma, ad essere un importante punto di riferimento nelle comunità e uno strumento utile a combattere l’esclusione sociale, a far fronte alla difficoltà di accesso alle cure e ai servizi di prevenzione, alla difficoltà di orientamento ai servizi pubblici, alla scarsa conoscenza di prassi e comportamenti di base per garantire a se stessi e ai propri familiari il mantenimento di una buona salute”, ha dichiarato Debora Diodati, Vice Presidente della Croce Rossa Italiana.

comunicato stampa