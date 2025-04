Tajani: “Sicurezza Europa e Ucraina, ruolo Usa imprescindibile. Necessario rafforzamento difesa europea”

“La sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina non può essere garantita in assoluto senza la presenza degli Stati Uniti. Questa è la situazione, il resto è velleitarismo, propaganda, chiacchiere. Non siamo in grado di difendere l’Europa da soli, questo è oggettivo. Senza gli Stati Uniti non siamo in grado di difendere l’Europa”. Con queste parole, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l’importanza cruciale della partnership transatlantica per la sicurezza europea, intervenendo alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Le dichiarazioni di Tajani riflettono una crescente consapevolezza in Europa della necessità di rafforzare le proprie capacità di difesa, in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina e dalle crescenti tensioni con la Russia.

Il conflitto ha evidenziato le vulnerabilità dell’architettura di sicurezza europea e la dipendenza del continente dagli Stati Uniti. La partnership transatlantica rimane un pilastro fondamentale della sicurezza europea. Gli Stati Uniti, attraverso la NATO, forniscono un deterrente cruciale contro potenziali aggressioni. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di alcuni leader europei, compreso Tajani, sottolineano la necessità di un maggiore impegno europeo nel settore della difesa, per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Il dibattito sull’autonomia strategica europea è tornato al centro dell’agenda politica. L’obiettivo è rafforzare la capacità dell’Europa di agire in modo indipendente sulla scena internazionale, in materia di sicurezza e difesa.

Questo implica un maggiore investimento nella difesa, una cooperazione più stretta tra i paesi europei e lo sviluppo di capacità militari congiunte. Tajani ha sottolineato come, in un contesto geopolitico in rapida evoluzione, l’Europa debba necessariamente rafforzare le proprie capacità di difesa. “Che l’Europa debba organizzarsi per garantire la propria sicurezza è inevitabile”, ha affermato il Ministro, evidenziando al contempo la necessità di evitare una corsa al riarmo. “Nessuno vuole fare la guerra, nessuno vuole una corsa al riarmo. Ma la sicurezza riguarda la vita quotidiana”, ha precisato. Il Ministro ha inoltre ricordato di aver “sostenuto il lavoro del presidente del Consiglio che ha dato parere positivo alle proposte della Commissione europea” in materia di difesa.

Le dichiarazioni di Tajani giungono in un momento di rinnovata attenzione al tema della sicurezza europea, segnato dal conflitto in Ucraina e dalle crescenti tensioni internazionali. Il Ministro ha evidenziato come la partnership con gli Stati Uniti rimanga fondamentale, pur riconoscendo la necessità di un maggiore impegno europeo nel settore della difesa. In sintesi, le dichiarazioni di Tajani riflettono una crescente consapevolezza in Europa della necessità di rafforzare la propria sicurezza, in un contesto internazionale in rapida evoluzione.