Ucraina: Escalation di attacchi e incertezza diplomatica, Kiev colpita, Mosca ammette complessità della situazione

Il conflitto in Ucraina, giunto al suo 1.133° giorno, è segnato da una nuova escalation di violenza e da una crescente incertezza diplomatica. Nonostante le promesse del Cremlino, un attacco russo ha danneggiato una centrale elettrica a Kherson, lasciando 45.000 residenti senza elettricità, come denunciato dal ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga. Questo attacco evidenzia la continua tattica russa di colpire le infrastrutture energetiche ucraine, causando gravi disagi alla popolazione civile e mettendo a dura prova l’economia del paese.

La Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, ha rivelato la frustrazione di Donald Trump nei confronti sia di Vladimir Putin che di Volodymyr Zelensky, in merito ai negoziati per una tregua. Nel frattempo, Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha commentato la possibile imposizione di dazi sul petrolio russo da parte degli Stati Uniti, sottolineando la “complessità” della situazione in Ucraina e la necessità di ulteriori sforzi per una soluzione.

La Cina ha ribadito la sua disponibilità a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione del conflitto, sebbene la sua posizione rimanga delicata a causa delle relazioni economiche con la Russia. Secondo fonti dell’Economist, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe dato disposizioni per organizzare le elezioni in caso di un cessate il fuoco totale, auspicato dagli Stati Uniti entro il periodo pasquale.

La situazione umanitaria in Ucraina rimane critica, con milioni di persone sfollate e bisognose di assistenza. Il futuro del conflitto è incerto, e la possibilità di una soluzione diplomatica dipende dalla volontà delle parti coinvolte di negoziare. La guerra ha profonde implicazioni per la sicurezza europea e globale, riaccendendo le tensioni tra Russia e Occidente.