Udine: Catturato e subito liberato con il radiocollare un orso bruno da 240 kg

Nella notte del 26 marzo un gruppo di ricercatori del Progetto Lince Italia (Università di Torino) in collaborazione con i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Tarvisio e dei veterinari del Centro di Ricerca e coordinamento per il recupero della fauna selvatica dell’Università di Udine hanno catturato, a scopo scientifico, un esemplare di orso bruno.

Si tratta di un maschio adulto, noto agli studiosi da anni per i monitoraggi effettuati, di 241 kg. Un peso rispettabile per un orso in primavera, quando, dopo il risveglio dal riposo invernale, ha consumato gran parte delle riserve di grasso.

L’operazione si è svolta nel cuore della Foresta di Tarvisio, nelle alte valli del Comune di Malborghetto.

L’esemplare è stato munito di un radiocollare che permetterà di monitorarlo, di studiarne il suo comportamento spaziale e le interazioni con le attività umane.

La ricerca rientra in un contesto più ampio di studi coordinati a livello europeo e volti non solo alla conservazione della specie, ma anche allo studio attento delle sue dinamiche di popolazione ed espansione ed in particolare della convivenza con l’uomo.