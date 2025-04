Verona: finanziere libero dal servizio arresta l’autore del furto di una borsa

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Soave hanno arrestato un ventiseienne di origine marocchina, già noto alle forze di polizia, che aveva appena compiuto il furto con strappo di una borsa nei confronti di una passeggera del treno regionale proveniente da Vicenza e fermo alla stazione di San Bonifacio (VR) in attesa di ripartire verso Brescia.

Il soggetto, dopo aver violentemente sottratto la borsa dalle mani della proprietaria, era fuggito rapidamente prima che le porte si richiudessero, facendo perdere le proprie tracce dopo aver scavalcato la rete di recinzione della stazione ferroviaria.

Un Vice Brigadiere in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Soave, il quale transitava, libero dal servizio, nelle vicinanze del piazzale della stazione, dopo aver raccolto informazioni da un testimone, avendo intuito che potesse trattarsi di un soggetto già noto ai militari del Corpo per reati in materia di stupefacenti, si metteva sulle tracce dell’autore del reato riuscendo ad intercettarlo in località Villanova a San Bonifacio.

Il Vice Brigadiere riusciva prontamente a bloccare il sospettato e ad avvisare la Sala Operativa per far giungere la pattuglia in servizio di “117” sul luogo del fermo. Pur se non nella sua immediata disponibilità, la borsa veniva recuperata grazie alle attività svolte dai finanzieri e restituita alla legittima proprietaria con all’interno gran parte del suo contenuto.

Sentita l’A.G. Scaligera, quest’ultima disponeva l’arresto in flagranza del responsabile e il processo per direttissima nella giornata seguente. L’autore del reato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa.

L’azione di servizio costituisce un’efficace testimonianza del costante presidio del paese assicurato dal Corpo della Guardia di Finanza, volto a garantire il contrasto ad ogni forma di criminalità, sia essa comune o organizzata.