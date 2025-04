A Sofia riunione di alto livello Aqaba Process su terrorismo nei Balcani

Sottosegretario Tripodi: Governo fortemente impegnato per stabilità della regione

Si è svolta a Sofia la riunione di alto livello dell’Aqaba Process sul contrasto al terrorismo e all’estremismo di matrice islamista nei Balcani. Su delega del Ministro Tajani, per l’Italia vi ha preso parte il Sottosegretario Maria Tripodi.

“L’efficacia della risposta dei Governi nel contrasto al terrorismo non può prescindere dall’affrontarne le determinanti regionali ed è cruciale prevenire il fenomeno della radicalizzazione prestando particolare attenzione alla propaganda terroristica via internet, diretta a influenzare giovani e individui appartenenti a comunità vulnerabili” ha affermato il Sottosegretario intervenendo alla sezione dedicata alla migrazione illegale e al contrasto all’estremismo violento online. “Il Governo italiano è pronto a fornire ogni possibile assistenza tecnica per contrastare la disinformazione e favorire un dialogo costante con la società civile e le sue organizzazioni, per evitare che interpretazioni fuorvianti della religione portino alla formazione di nuovi terroristi”.

“Rivestono priorità essenziale le attività di assistenza tecnica per la gestione in sicurezza dei confini dei Paesi dei Balcani, che sono attraversati da rotte migratorie clandestine provenienti dal Vicino Oriente e al cui interno possono infiltrarsi soggetti radicalizzati, come foreign fighters di rientro dalle zone di conflitto” ha proseguito il Sottosegretario, che ha ribadito l’impegno del Governo per la stabilità della regione balcanica, richiamando le periodiche riunioni del gruppo di lavoro “Amici dei Balcani Occidentali”, recentemente tenutosi a Roma.

Il Processo di Aqaba è un foro di discussione informale di alto livello avviato nel 2015 e presieduto dal Re Abdullah II di Giordania, che ha l’obbiettivo di rafforzare il coordinamento internazionale e favorire lo scambio di competenze e informazioni, con un approccio di natura regionale. L’Italia ospiterà a Roma la prossima riunione, che sarà dedicata alla situazione in Africa Occidentale.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/04/a-sofia-riunione-di-alto-livello-aqaba-process-su-terrorismo-nei-balcani-sottosegretario-tripodi-governo-fortemente-impegnato-per-stabilita-della-regione/