Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia d’insediamento del Segretario Generale della Difesa, Consigliere Fabio Mattei, che si è tenuta a Palazzo Guidoni. “Sono onorato e soddisfatto di dare, oggi, il mio e nostro più caloroso benvenuto, nella famiglia della Difesa, al Consigliere Fabio Mattei, nominato Segretario Generale della Difesa. Un incarico nuovo, speciale, delicato e importante, che ho fortemente voluto e che, per la prima volta, viene affidato a un autorevole professionista, un servitore civile dello Stato.

Una nomina che è frutto di una importante riorganizzazione interna al Mondo della Difesa, a testimoniare una rilevante evoluzione e crescita organizzativa e con l’obiettivo di imprimere una nuova e sempre più necessaria velocità al nostro sistema di Difesa nazionale e collettiva. Un’evoluzione importante e significativa che non può che passare per la crescita dei singoli, con la piena consapevolezza dell’importanza del servizio e il senso di responsabilità necessario.

Noi garantiamo, al nostro Paese, pace, libertà, sicurezza e difesa, prerequisiti fondamentali per la normale vita democratica. La nostra missione è di lavorare ogni giorno dando il massimo, lavoriamo per i nostri figli, per i nostri nipoti. Ma noi abbiamo una responsabilità in più: difendere il nostro Paese. Buon lavoro, Consigliere Mattei.” Così il Ministro Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/cerimonia-di-insediamento-del-segretario-generale-della-difesa/68325.html