La Fiera Nautica dello Stretto approda in Senato grazie alla senatrice Tilde Minasi

«La Fiera Nautica dello Stretto è un evento importantissimo per il nostro territorio, una grande occasione per promuovere e mettere a frutto le magnifiche risorse che possediamo: il mare, in particolare la parte racchiusa nello Stretto di Messina, posto incantevole e unico al mondo, che solo noi abbiamo la fortuna di avere e che finalmente inizia ad essere valorizzato». E’ con queste parole che la Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della Fiera Nautica a Roma, presso la Sala Caduti di Nassiriya. Promossa dall’Associazione Sviluppo dello Stretto in collaborazione con Assonautica Italiana, la Fiera è al suo secondo anno consecutivo e si terrà quest’anno dal 24 al 27 aprile a Villa San Giovanni.

«Ho voluto fortemente – dice la Senatrice – che, per questa sua seconda edizione, la Fiera Nautica approdasse in Senato. Avevo già avuto il piacere, lo scorso anno, di “battezzarne” la nascita a Villa, e adesso sono felice di ospitare questo primo momento nella Capitale, nella sede istituzionale. La Calabria, come del resto l’Italia, è circondata dal mare e proprio dal mare dovrebbe trarre prioritariamente la sua ricchezza. Che finalmente qualcuno abbia pensato di organizzare sullo Stretto un evento del genere, imperniato sulle attività marittime, è, dunque, una bellissima idea. Ed è anzi incredibile che finora nessuno ci avesse pensato. Il mare, per un territorio come quello reggino, è e deve essere una prioritaria fonte di ricchezza e sviluppo. Offrire, attraverso la Fiera, l’opportunità di conoscere meglio il suo potenziale di crescita è, perciò, fondamentale. È un’occasione per valorizzare un tratto di costa tra i più affascinanti e strategici del Mediterraneo, troppo a lungo rimasto ai margini delle stesse politiche nazionali, dunque ringrazio chi ha ideato l’evento».

La Fiera Nautica dello Stretto nasce con l’obiettivo di mettere in rete Istituzioni, imprese, enti locali, operatori del settore e cittadini, offrendo uno spazio dedicato all’innovazione, alla promozione territoriale e alla cultura del mare. E mira a diventare un punto di riferimento per tutto il comparto nautico del Sud d’Italia, come hanno sottolineato i partecipanti alla conferenza: Alberto Bellantoni, Presidente dell’Associazione Sviluppo dello Stretto; Antonio Bufalari per Assonautica Italiana; Renato Marconi, AD del gruppo Marinedi; l’avv. Fabio Colella, Consigliere FIV; e la dott.ssa Paola Chilà, esperta di nautica e turismo.

«La Fiera – hanno ricordato gli organizzatori – non è solo una vetrina, ma uno strumento concreto di promozione economica, culturale e turistica per l’intera regione: oltre 100 espositori, eventi tecnici e divulgativi, convegni tematici e un’area completamente dedicata al diporto, alla cantieristica e ai servizi connessi. E Villa San Giovanni – hanno sottolineato – per la sua posizione strategica sullo Stretto, rappresenta il luogo naturale per far crescere questa iniziativa». «Ringrazio per questo il Sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti – ha aggiunto la Senatrice – per il sostegno dato all’iniziativa. Ma voglio anche sottolineare un altro aspetto: la lungimiranza della maggioranza di cui faccio parte rispetto al tema ”mare”.

E’ la prima volta, infatti – ha proseguito – che un Governo rivolge un’attenzione così concreta al mare e a tutto ciò che il mare significa per l’Italia, con una strategia nazionale ad hoc che viene costruita e incrementata man mano che si va avanti. Per la prima volta – ha ricordato Minasi – il nostro Paese ha un Ministero del Mare e una serie di provvedimenti concreti, tra misure di sostegno alle imprese del settore, investimenti nella portualità e interportualità, nella formazione e nell’innovazione nautica, che mostrano quanto il mare non sia più un elemento marginale del dibattito politico: è diventato Infrastruttura strategica, fonte di occupazione, leva per il rilancio soprattutto del Sud».

E’ proprio per queste ragioni che la Senatrice leghista ha voluto appunto sposare da subito l’iniziativa della Fiera Nautica dello Stretto e supportare gli organizzatori nella promozione: «La blue economy per località come Reggio, Villa, lo Stretto di Messina e anche il resto della Città Metropolitana – rimarca Minasi – può davvero essere il futuro. E’ indispensabile ascoltare chi vive e lavora sul mare per poter costruire politiche realmente aderenti ai bisogni del territorio. Ed è anche per questo che ho voluto che la prima tappa di questa seconda edizione della Fiera si svolgesse proprio qui, in Senato. Perché la politica deve sapere ascoltare, ma soprattutto deve saper agire.

Reggio Calabria, peraltro – ha aggiunto Minasi – si prepara finalmente ad accogliere anche il Museo del Mare, una realtà culturale e scientifica che darà ulteriore impulso alla conoscenza e allo sviluppo delle attività connesse e, quando sarà finalmente pronto, potrà integrarsi anche con la Fiera Nautica, chissà. Sono certa, infatti, che, grazie alla passione e alla visione dei promotori, la manifestazione crescerà ancora, come ha già fatto quest’anno. A Villa San Giovanni ci sarà spazio per la cantieristica, l’innovazione, il dialogo tra pubblico e privato. Ma soprattutto – ha concluso – ci sarà spazio per una nuova visione del Sud e della Calabria, legata alle sue vocazioni naturali. Dunque buon lavoro e buona partecipazione a tutti!»

