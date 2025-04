Nordio: “Con nuovo DL più sicurezza e tutele per forze dell’ordine”

Un decreto-legge “corposo”, con “l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento di pene”, ma nel segno della “certezza di sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa dopo l’approvazione, in Consiglio dei ministri, del decreto-legge contenente “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Diverse le misure che riguardano il settore giustizia. Da quella a tutela del proprietario di abitazione a seguito di occupazione abusiva – con previsione di “un rapido intervento di forze dell’ordine e magistrato”, dice Nordio – alla garanzia delle spese legali per le forze di polizia. Nordio spiega che “si dà una maggiore sicurezza a chi interviene, poi viene iscritto nel registro degli indagati, ma viene assolto per legittima difesa o uso legittimo delle armi e nel frattempo ha dovuto pagarsi delle grosse spese legali”.

Introdotti, inoltre, delle circostanze aggravanti e aumenti di pena contro le truffe agli anziani, “fenomeno dolorosissimo che sta avendo una diffusione esponenziale”, dice il Ministro.

Infine, una serie di tutele penali a favore del personale di polizia penitenziaria, in caso di aggressioni negli istituti penitenziari. “Intollerabile”, sottolinea Nordio, “che una persona in esecuzione di pena possa esercitare violenza nei confronti di chi veste la divisa”.

fonte: https://www.gnewsonline.it/nordio-con-nuovo-dl-piu-sicurezza-e-tutele-per-forze-dellordine/