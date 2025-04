Pechino risponde con durezza ai dazi USA: imposte tariffe del 34% sulle importazioni, escalation nella guerra commerciale

Pechino – In una mossa che segna una significativa escalation nella crescente disputa commerciale tra le due maggiori economie mondiali, la Cina ha annunciato l’imposizione di tariffe aggiuntive del 34% su tutte le merci importate dagli Stati Uniti a partire dal prossimo 10 aprile. La decisione, resa pubblica dall’agenzia di stampa statale Xinhua, arriva in risposta diretta ai dazi di pari entità precedentemente annunciati dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Le nuove tariffe cinesi colpiranno un vasto assortimento di prodotti statunitensi, potenzialmente danneggiando settori chiave dell’economia americana, dall’agricoltura all’industria manifatturiera. Il governo di Pechino ha motivato la sua decisione definendo le misure protezionistiche statunitensi “un atto di aggressione commerciale” e una violazione delle norme del commercio internazionale.

Parallelamente all’annuncio delle contromisure tariffarie, la Cina ha formalmente presentato un ricorso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contro i nuovi dazi imposti da Washington. Questa azione legale mira a contestare la legittimità delle tariffe statunitensi a livello multilaterale e potrebbe innescare un lungo e complesso procedimento di risoluzione delle controversie all’interno dell’OMC. Gli analisti economici internazionali esprimono preoccupazione per le potenziali ripercussioni di questa escalation. L’imposizione reciproca di dazi potrebbe innescare una spirale negativa, con un aumento dei costi per le imprese e i consumatori di entrambi i paesi, una riduzione degli scambi commerciali e un rallentamento della crescita economica globale.

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che durano ormai da diversi mesi, riguardano una serie di questioni, tra cui il deficit commerciale statunitense, le pratiche commerciali cinesi ritenute sleali, il furto di proprietà intellettuale e le politiche tecnologiche. La mossa di Pechino è vista come un segnale forte della sua determinazione a difendere i propri interessi commerciali e a non cedere alle pressioni di Washington. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione Trump e se le due potenze economiche riusciranno a trovare un terreno comune per negoziare una soluzione pacifica alla loro crescente disputa commerciale. L’impatto di questa “guerra commerciale” è destinato a farsi sentire a livello globale nei prossimi mesi.

