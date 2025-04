Per aiutare imprese c’è anche l’articolo 25 della governance Eu, sospensione generale delle regole

Cernobbio, 5 aprile 2025 – Riattivare la sospensione del Patto di stabilità come ai tempi del Covid per mettere tutti i Paesi nelle condizioni di poter sostenere con aiuti pubblici i settori più colpiti da dazi americani.

Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio spiega che nella direttiva che ha riformato la governance economica UE, “c’è anche l’articolo 25”, la clausola che permette agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso (direttiva 2024/1263).

“In questi giorni si è cominciato a evocare gli aiuti per le imprese”, spiega il ministro dell’Economia, ma “sono interventi economici-finanziari a carico del bilancio dello Stato che devono essere consentiti dalle regole Ue”. E se in Europa si riconosce la grave situazione di rischio economico, per Giorgetti bisogna valutare la sospensione generale delle regole.

Sangue freddo e no panico, ribadisce nel suo intervento a Villa d’Este, e sottolinea l’approccio razionale del governo sul tema dei dazi. “Dobbiamo valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controdazi che potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti”. “Non dimentichiamo il fronte valutario”, per Giorgetti bisogna riflettere sul ruolo delle criptovalute nel commercio internazionale, “anche per i riflessi sul valore del dollaro e dell’euro”.

A proposito dell’operato del governo, il ministro cita il giudizio di Fitch che ha confermato oggi il rating dell’Italia a BBB con outlook positivo.

fonte: https://www.mef.gov.it/inevidenza/Dazi-Giorgetti-sangue-freddo-e-no-panico.-Approccio-governo-razionale-valutare-impatti-ma-no-controdazi/