Noceto (Pr). Bimba di due anni lasciata chiusa in auto

05/04/2025

I Carabinieri della Stazione di Noceto hanno tratto in salvo una bambina di quasi due anni, estraendola da un’auto chiusa a chiave e sotto il sole cocente. In seguito all’accaduto, la madre, una 37enne straniera, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Parma poiché in base agli accertamenti e alle verifiche svolte è ritenuta la presunta responsabile di abbandono di minori.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel primo pomeriggio del 3 aprile, una pattuglia dei Carabinieri di Noceto, impegnata in un servizio con compiti preventivi nell’abitato del paese, è stata fermata da un cittadino preoccupato. L’uomo ha segnalato la presenza di una bambina sola all’interno di un SUV nero, parcheggiato in Piazza Adami da oltre venti minuti.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno verificato la veridicità della segnalazione. All’interno dell’auto, con i finestrini completamente chiusi e sotto un sole primaverile piuttosto intenso, hanno trovato una bambina seduta sul seggiolino posteriore, con gli occhi chiusi e il viso paonazzo.

Preoccupati per le sue condizioni, i Carabinieri hanno iniziato a bussare insistentemente al finestrino e a chiamare la bambina. Nel frattempo, una commessa di un negozio vicino, spaventata dalla scena e dal potenziale tragico epilogo, ha manifestato la sua urgenza di aprire l’auto. Altri cittadini, allarmati dalla situazione, si sono avvicinati per offrire supporto. Constatato che la bambina non reagiva e appariva ansimante e paonazza (a causa della temperatura di 26°C e dell’abbigliamento pesante), uno dei militari, temendo per la sua vita, ha rotto il finestrino posteriore laterale del bagagliaio. Dopo essere riuscito ad aprire una portiera, ha estratto la bambina, mettendola subito in sicurezza e scongiurando emergenze sanitarie.

Fortunatamente, la piccola stava bene. L’altro militare, nel frattempo, si è attivato per rintracciare un familiare nei negozi della zona, individuando dopo alcuni minuti la madre della bambina, una 37enne straniera residente in provincia. Successivamente, su richiesta dei Carabinieri, è intervenuto il personale sanitario della Croce Rossa di Pontetaro, che ha accertato le buone condizioni della bambina, sebbene sudata e accaldata. Al termine delle operazioni di soccorso, i militari hanno ascoltato alcuni testimoni tra cui il segnalante.

Per la 37enne, nei confronti della quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sanzione amministrativa poiché avrebbe trasportato la figlia su un sedile privo del dispositivo anti-abbandono obbligatorio.

Si precisa che la persona indagata è al momento solo indiziata di reato e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale, definita solo a seguito di un’eventuale sentenza di condanna definitiva, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/bimba-di-due-anni-lasciata-chiusa-in-auto