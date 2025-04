Potenti (Lega): C’è dolo dietro incendio binari a Livorno. Che dice chi ironizzava?

“La Polfer ha accertato che l’incendio vicino ai binari tra Livorno e Quercianella verificatosi giovedì e che ha mandato in tilt la circolazione sulla linea Pisa-Roma e Grosseto-Pisa era di carattere doloso. L’intervento della Polizia Ferroviaria e dei Vigili del Fuoco ha ricostruito come sulla struttura di Rfi deputata alla ripetizione dei segnali elettrici per la sicurezza dei convogli e andata distrutta fosse presente benzina.

L’episodio conferma l’esistenza di un problema di dolosità dietro alle difficoltà nella funzionalità delle linee ferroviarie che hanno creato quest’anno gravi disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Ricordiamo che episodi similari sono stati oggetti di un esposto del gruppo FS su cui le indagini sono ancora in corso.

Davanti a quanto avvenuto tra Livorno e Quercianella, cosa hanno da dire coloro i quali ironizzavano e delegittimavano le denunce fatte in Parlamento dal Ministro dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini?”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro dell’VIII Commissione di Palazzo Madama.

comunicato stampa