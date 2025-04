Dierre sconfitta a Gela: Ora la sfida con l’Alfa per il terzo posto

Gela Basket-Dierre 76-62 (15-14,24-10,19-19,18-19)

Gela: O.Musikic 11, Bernardo, Todorovic 4, Stanic 18, Julakidze, Tomic 13, Susino, Caiola E. 5, Caiola G, Husam 6, V.Musikic 16, Golubovic 4. All Bernardo

Dierre: Railans 11, Trinca 11, Vukovavljievic 4, La Mastra, Cernic 12, Alescio, Fazzari 4, Angius 5, Laganà, Barrile 15. All Cotroneo Ass Marcianò

Arbitri Nicolò Campanella di Monreale e Marcello Barone di Palermo.

Il Gela Basket ha inflitto una sconfitta per 76-62 alla Dierre, una vittoria che ha sancito matematicamente il secondo posto in classifica per i padroni di casa. La partita, caratterizzata da un’ottima cornice di pubblico, è stata decisa da un secondo quarto dominante (24-10) che ha permesso al Gela di amministrare il vantaggio fino alla sirena finale. La Dierre ha faticato a contenere la fisicità di Musikic e ha risentito dell’assenza di Ripepi e delle condizioni non ottimali di Laganà.

Nonostante la sconfitta, in una giornata difficile per la squadra, si sono distinte le prestazioni di Trinca, Cernic e Barrile, che hanno rappresentato i principali punti di riferimento per la Dierre. Cernic ha cercato di dare la scossa con alcune triple, dimostrando una certa precisione al tiro da lontano, sebbene il suo impegno non sia stato sufficiente a cambiare il corso della partita.

Barrile si è rivelato il miglior realizzatore della Dierre con 15 punti, mostrando una certa costanza in attacco e provando a farsi carico delle responsabilità offensive. Anche Trinca, con i suoi 11 punti, rientra tra i giocatori che hanno offerto una prestazione meno negativa, pur non riuscendo a incidere significativamente sul risultato finale.

Per il Gela Basket, spiccano le prove di Stanic (17 punti) e Musikic (16 punti), supportati da Tomic (13). Ora la Dierre dovrà affrontare una sfida impegnativa contro la capolista Alfa, cercando di riscattarsi e blindare il terzo posto, con la speranza di poter contare su una prestazione più corale e incisiva, prendendo spunto dalle prove meno opache di Trinca, Cernic e Barrile.