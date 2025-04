Il Reggino Francesco De Marco Alfiere Repubblica. Salvò anziani in mare a Scoglitti

Durante una vacanza a Scoglitti, Clemente Angotti osservò una coppia di anziani in difficoltà tra le onde. Il sedicenne (all’epoca dei fatti) liceale reggino Francesco De Marco, senza esitare, si tuffò in mare e riuscì a salvare entrambi, ricevendo per questo gesto di profondo altruismo il titolo di “Alfiere della Repubblica” dal Presidente Sergio Mattarella.

Francesco, ora diciottenne, ha dichiarato che il suo fu un gesto spontaneo di senso civico ed è onorato del riconoscimento.

Ecco, di seguito, la nota del Quirinale relativa al conferimento, tra gli altri, dell’alta onorificenza al giovane Reggino.

Francesco DE MARCO, 19/11/2006, residente a Reggio Calabria – Per aver soccorso una coppia di coniugi che rischiava di annegare. Il salvataggio ha richiesto coraggio e tempismo viste le cattive condizione del mare.

Francesco si trovava con i genitori in vacanza sulla costa siciliana quando si è accorto che una coppia di anziani, avventuratisi in mare nonostante le avverse condizioni, rischiavano la vita in balia delle onde. Senza alcuna esitazione, con un coraggio inusuale per la sua età, Francesco è riuscito a raggiungere la donna che stava annegando nonostante i tentativi del marito, riportandola a galla e aiutando entrambi i coniugi a raggiungere la riva.

Federica Romeo