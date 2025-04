Una giornata regalata ai bambini con disabilità dalla Brigata Aosta con il patrocinio del comune di Messina e screening sanitario gratuito per la cittadinanza. Pensiero dedicato a Sara Campanella, vittima di efferato femminicidio a Messina, sulle note del silenzio intonate dalla Banda della brigata Aosta Questa mattina si è svolta la prima edizione della “Messina di corsa con i Leoni”, iniziativa organizzata dalla brigata “Aosta” dell’Esercito Italiano, con la collaborazione del Kiwanis Club Messina Zancle, del Pasfa (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate) e il patrocinio del comune di Messina.

È stata un’iniziativa a premessa della 4ª edizione del “Trofeo città di Messina”, gara podistica inserita nel campionato regionale Master Gradnd Prix Sicilia 2025.

A partecipare lungo un percorso di quasi due chilometri, con in testa il sindaco Federico Basile e il generale Pasquale Spanó, alcuni bimbi con diverse abilità accompagnati dai militari dell’esercito in servizio nelle caserme messinesi, sostenuti da associazioni benefiche della città dello Stretto e della provincia di Catania.

Con questa idea si consolidato il messaggio che nessuno rimane indietro grazie alla sinergia di esercito, enti locali e associazioni del terzo settore, dove anche le disabilità possono generare inclusione e ricordare i valori di solidarietà e fratellanza della società in cui viviamo. Successivamente, è stato allestito in piazza Unione Europea il “Villaggio dei Leoni”, una cittadella ludico-ricreativa nell’ambito della manifestazione, dove uomini e donne della brigata “Aosta” hanno intrattenuto i ragazzini dell’associazione ASD Castanea, effettuando una dimostrazione di baskin, il basket inclusivo giocato da ragazzi diversamente abili assieme a sportivi normodotati.

In tale contesto, sempre in piazza, è stato pure inaugurato dall’assessore Alessandra Calafiore e dal ten. col. Angelo Lo Giudice, comandante del 6º reparto comando della brigata “Aosta”, il comprensorio per lo screening medico-sanitario gratuito voluto dal Distretto Leo 108 YB del Lions Club e aperto alla cittadinanza.

La manifestazione, iniziata con alzabandiera e il canto dell’inno nazionale, è stata allietata dalle musiche della Banda della brigata “Aosta” e l’intero supporto sanitario è stato garantito dalla Croce Rossa di Messina.

