Musk: Spero nel futuro in una zona di libero scambio tra Europa e Nord America

Ospite in videocall al Congresso della Lega a Firenze: “I Love Italy”

Elon Musk è intervenuto da Washington in video chiamata al congresso della Lega di Firenze, “intervistato” da Matteo Salvini. L’imprenditore e uomo forte dell’amministrazione Trump ha risposto in maniera chiara e pacata ad una serie di domande sulle tematiche più attuali poste dal leader del Carroccio.

Musk ha espresso la sua preoccupazione per la complessità normativa che intrappola l’Unione Europea e che scoraggia le imprese, una semplificazione burocrati sarebbe necessaria nel vecchio continente per renderlo al passo coi tempi e più competitivo soprattutto per le picco e medie imprese.

Un’azione simile sta conducendo egli stesso negli USA con semplificazione dell’apparato burocratico e conseguenti tagli di posizioni lavorative nei settori più intricati. Un’operazione prospettata durante la campagna elettorale che adesso diviene realtà nonostante la forte opposizione di chi aveva precedentemente operato in tal modo e dei sindacati di settore.

Nonostante la trasparenza del governo Trump che sui siti istituzionali e sugli account social pubblica ogni azione e ogni decisione\contestazione in maniera molto trasparente. Trasparenza che è legata in maniera indissolubile alla libertà d’espressione, uno dei concetti fondamentali delle democrazie che invece è stato sempre limitato dalle dittature. E’ più facile tenere a bada un dissenso se non si da alla gente la possibilità di esprimersi, è quanto stava accadendo e quanto accade oggi in alcuni Stati del Pianeta.

Il colloquio\intervista ha quindi trattato l’immigrazione clandestina, uno dei cavalli di battaglia della politica leghista e dei patrioti in Europa. E’ un punto di vista pienamente condiviso dall’amministrazione americana che sta gestendo il problema al confine meridionale. L’immigrazione clandestina è fonte di problemi che riguardano la sicurezza e l’economia in quanto alimentano circuiti illegali e sfruttamento.

Condizioni che a loro volta contribuiscono al degrado e alla prevaricazione dei diritti umani realizzando di fatto una non inclusione ed un aggravamento delle disuguaglianze sociali.

Questo genere di fenomeni sta di fatto dando rivitalizzando episodi di violenza, intolleranza e terrorismo alimentato da motivi ideologici, secondo Elon Musk i numeri parlano chiaro in Europa, c’è una vera e propria escalation in tal senso.

Sulla guerra in Ucraina l’imprenditore Sudafricano è deciso. Deve finire! E’ disvela le ipocrisie della sinistra che vuole a tutti i costi un continuo aiuto a Kiev senza però avere un piano per il futuro. Una specie di invio di armi ad oltranza che manda al massacro migliaia di ucraini. E’ invece arrivato il momento di trovare una soluzione al conflitto e creale le condizioni di una pace duratura nella zona. E’ quanto il governo Trump sta cercando di raggiungere con la sua mediazione diplomatica con Mosca.

Infine Matteo Salvini, ha domandato a Musk, quale sia la sua posizione nella questione dei dazi che gli USA vogliono imporre in varie zona del mondo e da imprenditore che ha sempre dato delle prospettive (ricordiamo che è il fondatore di SpaceX, Tesla, Neuralink e The Boring Company) un messaggio ai giovani.

Musk è positivo nella sua disamina, nonostante tra USA ed Europa Paesi da sempre alleati in tutti i settori, vi sarà un iniziale stato di sofferenza dell’economia. Un secondo momento produrrà una fase in cui questi andranno via via diminuendo (in maniera reciproca) per arrivare all’azzeramento.

L’auspicio è quello di creare un’immensa zona di libero scambio tra USA e Europa che agevolerebbe i consumatori ed i produttori delle due realtà da sempre alleate. Occorre però che Bruxelles agisca sulla ragnatela della regolazione normativa, ad oggi improponibile per chi vuole creare un’azienda. Ovviamente, da questo eventuale cambio di passo, anche i giovani i Italiani ne gioverebbero.

Fabrizio Pace