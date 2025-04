Sorpresa nel Play In Gold: la Viola cede al Bari e rimpiange l’occasione

Tecnoeleva Adria Bari – Redel Viola Reggio Calabria 80-71 (15-15,18-16,21-18,26-22)

Tecnoeleva Adria Bari: (Pelucchini 13, Rodriguez 10, Diomede 9, Rubino NE, Squicciarini NE, Lupo 6, Callara 6, Preite 13, Anibaldi 16, Tartamella 16). Allenatore Console

Redel Reggio Calabria: (Idiaru 5, Ani 17, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 0, Cessel 2, Donati 4, Stamatis 12, Dell’Anna 11, Bangu 10). Allenatore Cadeo

Arbitri: Matteo Conforti di Matera (MT) e Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi (BR)

Nel girone Play In Gold, la Redel Reggio Calabria ha inaspettatamente perso 80-71 contro il Bari, già ultimo in classifica, sprecando l’occasione di salire al secondo posto. La partita è stata equilibrata all’inizio, ma il Bari ha preso un leggero vantaggio nel secondo quarto e lo ha mantenuto, nonostante i tentativi di rimonta della Viola guidati, pugliesi da Ani e Anibaldi.

Considerando le aspettative iniziali del campionato, il percorso della Viola fino a questo punto è stato sorprendente, ritrovandosi a competere per le prime posizioni. Certo è un’occasione importante persa, forse un calo di concentrazione, forse una giornata storta per tutti, c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare in settimana perchè la Redel avrà subito l’opportunità di rifarsi mercoledì contro i Lions Bisceglie.

Fabrizio Pace