Verstappen domina anche a Suzuka!

Dopo una qualifica perfetta, Max Verstappen non ha lasciato scampo alle McLaren nemmeno in gara, conquistando una splendida vittoria nel difficile Gran Premio del Giappone per il quarto anno consecutivo. L’olandese ha respinto con autorità un audace tentativo di sorpasso di Lando Norris (che resta leader del mondiale per un solo punto) durante un emozionante pit stop simultaneo a metà gara, per poi controllare con maestria il ritorno delle McLaren nel finale.

Dietro al podio tutto McLaren (con Norris secondo e Piastri terzo), troviamo una Ferrari con Charles Leclerc quarto, seguito da Russell. Da segnalare la storica impresa del rookie della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli: l’italiano ha fatto la storia diventando il più giovane di sempre a guidare un Gran Premio (per dieci giri), resistendo in testa e firmando anche il giro più veloce, prima di chiudere sesto.

Gara più anonima per Hamilton (settimo), mentre completano la top ten Hadjar, Albon e Bearman. Dodicesimo Tsunoda nella sua gara di casa. Verstappen trionfa ancora una volta a Suzuka, dimostrando la sua forza su una delle piste più impegnative del calendario!

Bart Zag