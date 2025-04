Belgrado (SRB): Andrea Conti conquista la medaglia d’argento al Serbia Open di taekwondo

Nei giorni 5 e 6 aprile si è svolto a Belgrado (SRB) il Serbia Open, torneo di taekwondo di livello G1, valido per l’assegnazione dei punti per il ranking mondiale e olimpico.

Andrea Conti, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria di peso -58kg, risultato di particolare rilievo in considerazione del recente cambio di categoria di peso, dalla 54 alla 58, intrapreso in questa stagione agonistica in previsione del nuovo quadriennio Olimpico.

Dopo un percorso solido e convincente nelle fasi di qualificazione, l’atleta dei Vigili del Fuoco ha superato in semifinale Giuseppe Foti, l’altro azzurro in gara, per poi essere fermato in finale dal turco Badem Yousuf, nuova promessa della categoria.

Nulla da fare, invece, per Sofia Zampetti, l’altra atleta delle Fiamme Rosse in gara, che nella categoria di peso -46kg è uscita ai quarti di finale al termine di un incontro dominato fino a pochi secondi dalla fine.