L’IVASS promuove la digitalizzazione e l’efficienza del mercato assicurativo, ma ha deciso di mantenere in vigore il modulo cartaceo per la constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID). Questa decisione, presa dopo un confronto con gli operatori del settore, bilancia la spinta all’innovazione digitale con la praticità e la familiarità del modulo cartaceo per tutti gli automobilisti nella gestione dei sinistri stradali, come è riportato su Ansa.it

