Dal cuore dell’Italia al Mondo: L’orgoglio per il nuovo terminal MSC

Giorgi Meloni esprime gioia e orgoglio per l’inaugurazione del nuovo MSC Terminal di Miami, il più grande terminal crocieristico al mondo, frutto della collaborazione tra MSC Crociere e Fincantieri e sostenuto dal Governo italiano. Sottolinea come questo progetto sia un simbolo della capacità italiana di unire tradizione e innovazione, una vetrina del Made in Italy e una prova del valore aggiunto del Sistema Italia, specialmente nel settore marittimo, che rappresenta storia, identità e un elemento chiave per l’economia nazionale.

L’Italia, grazie alla sua posizione geografica strategica nel Mediterraneo, si pone come un ponte tra continenti e un hub potenziale per l’energia e le interconnessioni economiche globali, come nel caso del corridoio Imec. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’Italia nell’economia del mare, unendo la grande tradizione marittima alle innovazioni per liberare il potenziale inespresso del settore e continuare a stupire il mondo.

