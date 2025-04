Europol: 29 arresti e 26 tonnellate di prodotti fitosanitari illegali sequestrate in Francia e Spagna

Le forze dell’ordine di Francia e Spagna, supportate da Europol, hanno arrestato 29 membri di un’organizzazione criminale per aver venduto prodotti fitosanitari illegali. L’indagine ha rivelato che la gang aveva venduto 25 tonnellate di questi prodotti, principalmente in Francia. Gli investigatori stimano che i sospettati abbiano guadagnato più di 5 milioni di euro dalle loro attività illecite.

I membri della gang erano coinvolti in reati ambientali, riciclaggio di denaro e frode documentale. Hanno sfruttato le strutture aziendali e coordinato una filiera di fornitura di prodotti fitosanitari illegali con sede in Italia, Portogallo e Spagna dal 2020.

L’indagine è stata condotta dalla Spagna (Guardia Civil). Data la complessità della rete criminale, l’operazione di polizia è stata condotta in due fasi: la prima tra giugno 2024 e gennaio 2025 con il supporto delle autorità francesi, e la seconda tra giugno 2024 e gennaio 2025 con il supporto delle autorità italiane.

Risultati complessivi dell’indagine:

29 arresti (22 nella prima operazione, 7 nella seconda)

Sequestrate 26 tonnellate di pesticidi illegali

14 conti bancari congelati

Congelati beni criminali per un valore di 350.000 euro

La competenza di Europol, la chiave del successo

Gli esperti di Europol in materia di reati ambientali hanno supportato le indagini fornendo supporto analitico e coordinando e agevolando lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali.

L’indagine ha evidenziato una nuova tendenza criminale basata sull’utilizzo di strutture coordinate e di filiere illecite per distribuire prodotti non autorizzati, perché scaduti, non registrati o privi delle necessarie autorizzazioni.

I sospettati hanno utilizzato documenti falsificati per introdurre questi prodotti illegali sul mercato, spesso camuffandoli da fertilizzanti o oli motore per evitare di essere scoperti. Hanno anche camuffato contenitori di prodotti illegali e utilizzato banche straniere per le transazioni per rendere le loro operazioni più difficili da tracciare.

La gang era ben organizzata, con ogni membro che svolgeva un ruolo specifico per garantire il successo delle proprie attività criminali. Ciò ha reso il caso particolarmente impegnativo per gli investigatori, poiché era difficile affrontare reti criminali così sofisticate nascoste dietro attività commerciali legittime.

Sfruttamento criminale delle attività commerciali legali

Oltre l’85% delle organizzazioni criminali sfrutta le attività legali per trasportare beni illeciti, espandere la propria influenza e, come in questo caso, riciclare i proventi del crimine. Questo problema è diffuso in tutti gli Stati membri dell’UE e in altre regioni del mondo.

Europol affronta questa minaccia riunendo le forze dell’ordine, gli enti di regolamentazione, il settore privato e gli alleati internazionali per fornire un approccio integrato e misure reattive, prendendo di mira obiettivi di alto valore attraverso task force operative.

comunicato stampa – Europol: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/29-arrested-and-26-tonnes-of-illegal-plant-protection-products-seized-in-france-and-spain?mtm_campaign=press-releases-just-published-20250407&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news