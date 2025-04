Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale ad Ankara, ha incontrato l’omologo, Yaşar Güler: “preziosa occasione per approfondire tematiche di interesse comune. Abbiamo condiviso la preoccupazione sulle crisi in atto, in particolare quanto sta accadendo in Medio Oriente. Abbiamo anche valutato la situazione in Siria e Africa. Comune volontà di promuovere il dialogo e la stabilità dai Balcani al Medio Oriente”.

