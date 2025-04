MIMIT: Urso firma decreto che istituisce il Comitato consultivo per imprese impact

Svolgerà attività di analisi, proposte legislative e operative per favorire lo sviluppo delle aziende che promuovono un business sostenibile e innovativo

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che istituisce un Comitato consultivo e di supporto alle politiche governative per favorire lo sviluppo delle imprese che adottano modelli di business sostenibili e responsabili, le cosiddette “imprese impact”.

Il Comitato è istituito presso la direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy del Mimit. Avrà il compito di fornire pareri e proposte in favore delle imprese impact, promuovere l’adozione di misure di sostegno, con particolare riferimento alla resilienza e alla transizione generazionale e favorire l’innovazione sociale e la cooperazione tra imprese, istituzioni, Università ed Enti del Terzo Settore, contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Attraverso incontri e collaborazioni istituzionali, il Comitato, nello specifico, realizzerà attività di:

analisi e proposte legislative e regolamentari per favorire lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese impact;

promozione dell’istituzione di una certificazione volta a riconoscere l’impegno delle imprese che adottano politiche innovative e di impatto sociale;

raccolta e analisi di dati, finalizzati a monitorare e promuovere le migliori pratiche nei settori di riferimento;

redazione di una relazione annuale, contenente analisi dettagliate, proposte operative e raccomandazioni strategiche per i Ministeri competenti;

conferimento di un premio annuale alle imprese impact e ai progetti ad alto valore sociale, economico e ambientale, al fine di valorizzare le eccellenze del settore.

Il Comitato sarà composto da un Presidente e due esperti nominati dal Mimit, insieme a un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, saranno inclusi rappresentanti del ministero del Lavoro e del Mef. Inclusi anche rappresentanti delle associazioni di categoria della realtà delle imprese impact, del Terzo Settore, del mondo accademico e imprenditoriale e delle startup.

Per garantire la massima rappresentatività, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicherà un bando per selezionare le candidature delle associazioni di categoria delle imprese sociali e familiari, nonché delle startup. La selezione sarà effettuata da una commissione interna del Ministero, sulla base di criteri di merito e competenza.

Il Comitato avrà un mandato triennale, con possibilità di riconferma per un solo ulteriore mandato. Le spese di funzionamento saranno a carico del bilancio del Ministero, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I membri del Comitato non riceveranno compensi, indennità o rimborsi di spesa.

Il decreto istituisce, inoltre, anche un premio annuale volto a individuare e valorizzare le imprese impact che si distinguono per il loro impegno nel generare un impatto positivo in ambiti sociali, economici e ambientali.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/mimit-urso-firma-decreto-che-istituisce-il-comitato-consultivo-per-imprese-impact