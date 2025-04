Rinnovo del Consiglio Giudiziario di Messina: i risultati

Nei giorni 6/7 Aprile 2025 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Messina.

Le attuali competenze del Consiglio Giudiziario lo rendono ancora più organo di governo autonomo della magistratura, sia pure decentrato e territoriale, in grado di contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sugli assetti organizzativi e tabellari degli Uffici giudiziari, all’esercizio indipendente ed efficiente della giurisdizione.

Per la Magistratura Onoraria prima degli eletti è risultata, all’esito dello spoglio per la fascia requirente, la Vice Procuratrice Onoraria reggina Giuliana Barberi che affianca l’Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica di Messina dr. Giuseppe Adornato nell’ambito delle competenze dell’Ufficio UDAS del Distretto coordinato dal Procuratore Aggiunto dr. Marco Colamonici.

La Barberi, veterana nel ruolo ricoperto sin dal 1995 presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e di Locri e dal 2015 a Messina, è Magistrata onoraria stabilizzata dal 2023, ricopre il ruolo Referente Federmot per il distretto messinese, già coordinatrice dei VPO in servizio presso la Procura della Repubblica di Reggio Cal. e Messina e Formatrice componente la commissione formazione decentrata di Messina della Scuola Superiore della Magistratura, così facendo assicura ai suoi colleghi una valida rappresentanza anche in seno al Consiglio Giudiziario.

L’attività svolta nel Consiglio Giudiziario mira a realizzare una organizzazione più moderna e adeguata degli uffici giudiziari e nel programma della VPO Barberi, la priorità è la tutela concreta della magistratura onoraria del Distretto.

Eletti anche per la fascia giudicante della magistratura onoraria il GOT Vincenzo Mandanici e il GDP Dr. Currò. Le elezioni quali componenti il Consiglio Giudiziario hanno anche interessato la fascia giudicante e la fascia requirente della Magistratura togata del Distretto di Corte d’Appello di Messina.

Congratulazioni e buon lavoro ai nuovi eletti.

comunicato stampa