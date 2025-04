Treviso. Perseguitava l’ex compagna: il Questore emette nei suoi confronti il provvedimento dell’ammonimento

Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso il provvedimento di ammonimento nei confronti di un quarantaduenne straniero, responsabile di ingiurie, minacce, danneggiamento, appostamenti sotto casa ed a altre condotte persecutore perpetrate nei confronti dell’ex fidanzata. Il provvedimento trae origine dalla richiesta di ammonimento avanzata dalla vittima presso la Questura di Treviso, dove la ragazza si era recata per raccontare le violenze e le vessazioni subite dall’ex fidanzato dopo la scelta di interrompere la loro relazione.

Dalla successiva attività istruttoria, condotta dalla Polizia di Stato, è emerso che l’uomo, non accettando la fine della relazione, ha iniziato a tenere nei confronti della donna reiterate condotte persecutorie, concretizzatesi con l’invio di numerosi messaggi e telefonate, contenenti pesanti offese, minacce di “revenge porne” e manifestandole intenti autolesionistici.

Per l’uomo, a seguito della richiesta avanzata dalla vittima, è infine scattato il provvedimento di ammonimento del Questore, uno strumento prezioso a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per porre fine alla spirale di violenza, non solo mediante il supporto e la vicinanza alle vittime, ma anche promuovendo azioni di accompagnamento e recupero nei confronti dei soggetti responsabili.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Treviso/articolo/131267f3c6bec6323765563454