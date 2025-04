Sui 42,195 chilometri trionfo al maschile di Leonard Langat, Kenya, in 2h08.38. Al femminile vince l’etiope Shure Demise Ware in 2h23.31, miglior crono dell’anno in Italia. Battuti tutti i record di partecipazione: oltre 10 mila runner iscritti, gli stranieri sono il 56 per cento, in rappresentanza di 106 nazioni. Al via della UniCredit Relay Marathon 4 mila staffette per un totale di 16 mila runner. Raccolta solidale sulla piattaforma della Rete del dono non ancora conclusa: obiettivo superare i 2 milioni di euro.

Spettacolo e record. Una domenica di sport coi fiocchi ha reso Milano più che mai capitale mondiale del running e segnato nuovi risultati da battere sia per la maratona sia per la staffetta.

Grandissimo successo di partecipazione per la 23^ Wizz Air Milano Marathon, con oltre 10 mila runner iscritti e una gara al femminile che si è chiusa con il migliore crono dell’anno sul suolo italiano tra le donne. Oltre 16 mila gli staffettisti della 13^ UniCredit Relay Marathon, che sul fronte della solidarietà supererà una raccolta fondi (non ancora conclusa) di 2 milioni di euro.

La giornata chiude una settimana consacrata allo sport, con il Milano Running Festival presented by Sky Wifi che ha registrato oltre 40 mila presenze al MiCo in City Life da giovedì a sabato e ben 8.500 partecipanti tra la Levissima Family Run e la Arcaplanet Dog Run, per un poker di eventi firmato RCS Sports & Events.

A WIZZ AIR MILANO MARATHON

La Wizz Air Milano Marathon 2025 ha visto transitare per primo al traguardo il keniota Leonard LANGAT in 2h08.38, nuovo re della maratona meneghina. Secondo posto per Isaac Kipkemboi TOO, Kenya, in 2h08.45, terzo Timothy Kosgei KIPCHUMBA, Kenya, in 2h09.11.

Stupenda prestazione tra le donne per l’etiope Shure Demise WARE, prima al traguardo con il tempo di 2h23.31, miglior crono sul suolo italiano dell’anno al femminile. Piazza d’onore per la keniota Joan Jepkosgei KILIMO in 2h25.32, terza l’etiope Alemtsehay Mekuria ALAMIREW in 2h27.23.

IL PODIO MASCHILE

1. LANGAT, LEONARD, Kenya, 2h08.38

2. TOO, ISAAC KIPKEMBOI, Kenya, 2h08.45

3. KIPCHUMBA TIMOTHY KOSGEI, Kenya, 2h09.11

IL PODIO FEMMINILE

1. WARE, SHURE DEMISE, Etiopia, 2h23.31

2. KILIMO, JOAN JEPKOSGEI, Kenya, 2h25.32

3. ALAMIREW, ALEMTSEHAY MEKURIA, Etiopia, 2h27.23

Le statistiche raccontano di un evento sempre più partecipato e sempre più internazionale. Alla Wizz Air Milano Marathon 2025 si sono iscritti 10.250 runner, il 56 per cento dei quali stranieri. Sono 106 le nazioni rappresentate; dopo l’Italia, il maggior numero di partecipanti arriva da, nell’ordine, Francia, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Irlanda.

A livello italiano, il 59 per cento proviene dalla Lombardia, poi Piemonte, Puglia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Tra le province svetta Milano, con 1.200 runner, seguita da Monza e Brianza (300), poi Varese, Torino, Como, Bergamo e Roma per un totale di 107 province.

