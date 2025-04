Assistenti educativi e alla comunicazione: la Metrocity a confronto con i rappresentanti sindacali

A Palazzo Alvaro, si è tenuto il tavolo di confronto tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e le organizzazioni sindacali degli assistenti educativi, in materia dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.Per la Città Metropolitana erano presenti il vicesindaco Carmelo Versace, il consigliere delegato all’istruzione Rudi Lizzi, il direttore e segretario Generale dell’Ente Umberto Nucara, il dirigente del settore Francesco Macheda e il responsabile del servizio Istruzione Felice Foti. Per la parte sindacale oltre agli assistenti educativi erano presenti i rappresentanti sindacali di Cisl e Uil.

Durante la discussione sono stati affrontati vari aspetti tra i quali quelli relativi alla delimitazione del quadro giuridico di applicazione e i procedimenti di rendicontazione in corso per il trimestre gennaio/marzo 2025, a cura dei dirigenti scolastici, e la cui quantificazione è necessaria per la definizione dell’eventuale fabbisogno da qui alla fine dell’anno scolastico. Su tale punto il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace ha confermato che “se al termine della stessa rendicontazione emergerà una eventuale necessità di integrazione delle somme insufficienti trasferite dalla Regione, sia pure nelle more dell’assegnazione trasferimento o delega della relativa funzione da parte della Regione Calabria, interverremo con le forme previste dall’attuale sistema di bilancio dell’Ente”.

Contestualmente il direttore e segretario generale Nucara, ha ribadito la “necessità sin d’ora di programmare per tempo le attività in vista del nuovo anno scolastico 2025/2026 e di addivenire alla firma del nuovo protocollo d’intesa che andrà concordato con la Regione Calabria, attraverso un percorso partecipativo e propositivo con gli istituti scolastici, le organizzazioni sindacali e gli altri attori interessati; ciò al fine – ha aggiunto – di correggere le criticità che si sono manifestate con il Protocollo vigente e di durata triennale del 2021 che attualmente opera in prorogatio e introdurre elementi migliorativi nelle varie fasi e aspetti applicativi che lo comporranno”.

Il consigliere delegato Rudi Lizzi ha convenuto che “la firma del nuovo Protocollo d’intesa, possa rappresentare un’opportunità oltre che un auspicio per il futuro della figura degli assistenti ed in primis dei ragazzi studenti che necessitano dell’assistenza. Condividiamo l’esigenza – ha aggiunto – di un’attività di prevenzione per il superamento delle criticità che si sono manifestate e di una programmazione anticipata rispetto all’inizio dell’anno scolastico, auspicando che anche l’assegnazione e il trasferimento dei fondi a cura della Regione Calabria avvengano in tempi congrui, e che possano essere migliorate e opzionate nuove modalità, anche eventualmente alternative a quelle attualmente utilizzate, finalizzate alla migliore individuazione delle figure specialistiche e delle modalità di ricorso a cura dei dirigenti scolastici”.

All’interno del percorso programmatico delineato il dirigente del settore Francesco Macheda e il responsabile del servizio Felice Foti, hanno tra l’altro rassicurato che “il sistema dei pagamenti avviene in tempo immediato una volta ricevuta la rendicontazione dalle scuole e che inoltre già entro il mese aprile avrà inizio il procedimento di richiesta dei fabbisogni alle scuole interessate e delle relative certificazioni”.