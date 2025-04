Crollo al nightclub in Repubblica Dominicana: almeno 15 morti e centinaia di feriti durante il Concerto di Rubby Pérez

Santo Domingo, Repubblica Dominicana – Una tragedia si è consumata nella capitale dominicana quando il tetto del frequentato nightclub Jet Set è collassato improvvisamente nella serata di ieri, durante un’esibizione del celebre cantante di merengue Rubby Pérez. Il bilancio attuale parla di almeno 15 vittime accertate e oltre un centinaio di persone rimaste ferite, tra cui lo stesso artista, immediatamente trasportato in una struttura ospedaliera. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente e vedono squadre specializzate impegnate incessantemente nella ricerca di eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie del locale. La notizia del grave incidente ha suscitato una forte reazione a livello nazionale.

Il direttore del Centro delle Operazioni di Emergenza (COE), Juan Manuel Méndez, ha confermato l’accaduto attraverso una conferenza stampa, assicurando che tutte le risorse disponibili sono state mobilitate per garantire assistenza medica e supporto alle persone coinvolte. Il Presidente della Repubblica, Luis Abinader, si è recato personalmente sul luogo del disastro, accompagnato dai ministri della Difesa e della Sanità, a testimonianza della serietà dell’evento. Il Capo dello Stato ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa immane perdita, dichiarando: “Siamo profondamente addolorati per questa terribile tragedia. Abbiamo seguito l’evolversi della situazione minuto per minuto e assicuriamo che tutti gli organismi di soccorso stanno lavorando senza sosta per fornire l’aiuto necessario”.

Sebbene non sia ancora stato possibile stabilire con precisione il numero di persone presenti all’interno del Jet Set al momento del crollo, testimonianze locali indicano che il lunedì sera il locale è un punto di riferimento per gli appassionati di musica e per eventi live, suggerendo una potenziale affluenza significativa. Il direttore Méndez ha ribadito l’impegno delle squadre di soccorso, sottolineando che “finché ci sarà anche una minima speranza di trovare persone in vita, continueremo a lavorare instancabilmente per il loro recupero”.

Le cause che hanno portato al drammatico cedimento strutturale sono al centro di un’indagine formale. Al momento, le ipotesi sulle possibili cause spaziano da potenziali fragilità strutturali pregresse a fattori ancora da accertare. Questo tragico evento ha inevitabilmente riaperto un acceso dibattito sulla sicurezza degli edifici pubblici nel paese, un tema ricorrente a seguito di precedenti episodi luttuosi. Mentre le operazioni di soccorso proseguono nella difficile ricerca tra le macerie, la comunità dominicana si stringe nel dolore e offre il proprio sostegno alle famiglie delle vittime, in un momento di profonda tristezza e sgomento.