Molochio (RC): Proseguono gli incontri nelle scuole dei Carabinieri di Taurianova

Prosegue con costante impegno il progetto della “cultura della legalità” dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova. Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e i militari della Stazione di Molochio hanno fatto visita agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio – Varapodio” di Molochio, nell’ambito di un ciclo di incontri educativi previsti dal protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

All‘iniziativa hanno partecipato numerosi alunni e insegnanti, con un programma che ha alternato momenti informativi e interattivi. Dopo la proiezione di un video istituzionale, che ha illustrato le diverse articolazioni e specialità dell’Arma, il Tenente ha affrontato il tema della legalità, spiegandolo con un linguaggio comprensibile ai più piccoli, offrendo loro un’opportunità di confronto diretto su tematiche fondamentali quali il rispetto delle regole, la prevenzione dei reati e il valore della legalità nella società.

Particolare attenzione è stata dedicata a fenomeni di grande attualità, come il bullismo, il cyberbullismo e l’uso consapevole dei social network. Sono stati affrontati altri argomenti di grande rilevanza, tra cui il contrasto della criminalità organizzata e la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e alcool. Gli studenti sono stati sensibilizzati sull’importanza di un utilizzo responsabile delle piattaforme digitali, mettendoli in guardia dai pericoli nascosti dietro schermi e chat.

All’incontro hanno partecipato anche i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, i quali hanno illustrato i compiti e le attività che quotidianamente svolgono di iniziativa e in supporto dell’arma territoriale.

L’iniziativa, quale occasione preziosa per avvicinare i giovani alle Istituzioni e rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le forze dell’Ordine, si inserisce in un più ampio progetto che vede i Carabinieri della Compagnia di Taurianova impegnati nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani l’importanza della legalità e del rispetto delle regole, elementi chiave per una società più sicura e consapevole.

Comunicato Stampa