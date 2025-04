Reggio Calabria: Due scosse di terremoto nello Stretto di Messina

12:00 – Si è verificata alle ore 10:56 di questa mattina una scossa di terremoto nello Stretto di Messina, i cui effetti sono stati percepiti da numerosi cittadini anche nelle zone Sud di Reggio Calabria.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) segnala che la magnitudo del terremoto corrisponde a 1.5, a circa 7 km dalla costa di Reggio. Non si tratterebbe della prima scossa avvenuta nelle ultime ore era stata infatti preceduta da un’altra di uguale magnitudo alle 10:34. Difatti, una prima scossa di magnitudo 1.5 avvenuta nello Stretto a pochi km dalla costa della città è stata registrata alle ore 10:34; mentre diverse sono le piccole scosse registrate nelle prime ore di questa notte in aree del Mar Tirreno frontali alla costa Reggina (più precisamente tra Palmi e Bagnara).

In via precauzionale alcune scuole hanno già provveduto a far ritirare i propri studenti dai genitori.

