Rocca S. Giovanni (Ch). Salvataggio di un uomo precipitato da un ripido pendio

Ieri sera intorno alle 20:00, un uomo di 57 anni è accidentalmente precipitato in una scarpata di una strada comunale, in località Novella nel comune di Rocca S. Giovanni, finendo in un rapido pendio a 30 metri al di sotto del ciglio stradale.

I Vigili del Fuoco di Lanciano intervenuti, supportati dai colleghi di Chieti specializzati in tecniche di derivazione speleo-alpinistica per il soccorso in ambienti impervi che lo hanno recuperato in sicurezza, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato successivamente ricoverato in ospedale con traumi non gravi.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-chieti/notizie/salvataggio-di-un-uomo-precipitato-da-un-ripido-pendio