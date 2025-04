Roma: Ciocchetti (FdI), Tar boccia aumenti ZTL per bus turistici

“Il Tar del Lazio con una sentenza del 19 marzo scorso ha scritto la parola fine sulla vicenda dell’aumento scriteriato del costo della ZTL per gli autobus turistici durante il Giubileo. Con apposita interpellanza avevo sollevato la questione relativa alla incompetenza di Gualtieri in qualità di Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di aumentare le tariffe in assenza di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, invitandolo ad un passo indietro.

Adesso la sentenza del Tar, accogliendo il ricorso di alcuni esercenti il servizio di noleggio bus con conducente, sposa in pieno tutti i dubbi giuridici da me sollevati. In sostanza Gualtieri non poteva arrogarsi il diritto di modificare il sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai bus turistici per accedere alla Ztl in occasione del Giubileo. Il suo è stato un indebito utilizzo dei poteri commissariali per colpire, senza preavviso, la categoria dei vettori di autobus turistici , che hanno pagato il conto della inadeguatezza di Roma Capitale nel pianificare la mobilità durante l’anno giubilare.

Invece di realizzare aree sosta , parcheggi di scambio e servizi di navetta , il sindaco di Roma e con lui l’assessore alla mobilità avevano pensato di aumentare in modo ingiustificato il costo dell’accesso al centro di Roma. Questa scelta ha penalizzato il trasporto turistico collettivo , unica medicina possibile per il disastroso servizio di trasporto pubblico della Capitale. Ma per fortuna è arrivato il Tar a bocciare l’operato di Gualtieri.” Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano Ciocchetti.

