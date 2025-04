Trasporti: il ministro Salvini in visita al Porto di Monfalcone

Impegno per l’innovazione e l’efficienza dei porti italiani

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato oggi il Porto di Monfalcone, polo strategico del nord-est per il traffico internazionale.

L’incontro con il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Antonio Gurrieri, ha rappresentato un’occasione per verificare da vicino i concreti interventi di potenziamento infrastrutturale in corso, dalla moderna elettrificazione delle banchine all’ottimizzazione della connessione ferroviaria.

La visita di Salvini testimonia l’attenzione prioritaria del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verso lo sviluppo e la competitività dei porti italiani.

Il Porto di Monfalcone, con la sua crescente importanza nel panorama logistico nazionale e l’avvio dello scalo crocieristico, incarna le potenzialità di crescita del settore.

Gli interventi in atto e quelli programmati, focalizzati su sostenibilità, intermodalità e funzionalità delle infrastrutture marittime, dimostrano l’impegno del MIT nel supportare la modernizzazione degli scali per affrontare le sfide del trasporto globale e consolidare il ruolo dell’Italia come piattaforma logistica di riferimento nel Mediterraneo.

La presenza di eccellenze industriali in Friuli-Venezia Giulia rafforza, inoltre, il ruolo strategico della regione nel comparto marittimo nazionale.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-il-ministro-salvini-visita-al-porto-di-monfalcone