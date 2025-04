Visita ufficiale del Ministro Crosetto in Albania

“Legami profondi e solidi uniscono Italia e Albania. La sottoscrizione odierna dell’accordo per la futura consegna di Nave Libra alla Marina albanese rappresenta un punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta tra i nostri Paesi. Un gesto che testimonia reciproca fiducia e volontà condivisa di rafforzare le capacità della Difesa, anche in ambito NATO, contribuendo a sicurezza e stabilità della regione adriatica.”

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, incontrando il Primo Ministro albanese Edi Rama e il Ministro della Difesa, Pirro Vengu, durante la visita ufficiale in Albania dove è stato accolto, al suo arrivo, dal Vice Ministro della Difesa, Blerina Abrazhda.

“Il ringraziamento espresso dal Governo albanese a quello italiano è il segno di un rapporto destinato a crescere, non solo tra le nostre Forze Armate ma anche nel settore dell’industria della difesa. In questo contesto, il memorandum firmato oggi tra la nostra Fincantieri e la società Kayo, con sede a Tirana, punta ad avviare una cooperazione strategica per lo sviluppo dell’industria cantieristica e navale albanese. Una scelta nella giusta direzione in tempi complessi come quelli che stiamo vivendo, nei quali è fondamentale non affrontare le sfide da soli, ma condividerle con Paesi amici” ha poi aggiunto il Ministro Crosetto.

Nel formulare i ringraziamenti al Governo italiano, il Primo Ministro Rama ha sottolineato che “si è aperta una nuova era di relazioni tra Italia e Albania” facendo evolvere “un’amicizia antica in una partnership strategica basata su fiducia e condivisione.”

Prima della firma dell’accordo, avvenuta su Nave Libra, il Ministro Crosetto è salito a bordo di Nave Vespucci: “Un onore accompagnare il Primo Ministro albanese e il Ministro della Difesa a bordo di Nave Vespucci, orgoglio della Difesa e simbolo dell’eccellenza italiana, oggi ormeggiata a Durazzo in occasione della prima tappa estera del tour del Mediterraneo. Profondi, solidi rapporti legano Italia e Albania e l’Adriatico è Mare che storicamente unisce e avvicina i nostri Paesi.”

Al termine della visita in Albania, il Ministro Crosetto ha salutato tutti i rappresentanti delle Forze Armate e della Guardia di Finanza presenti a Durazzo, ai quali ha rivolto il suo ringraziamento per quanto fatto al servizio del Paese.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/visita-ufficiale-del-ministro-crosetto-in-albania/68584.html