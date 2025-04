Bolzano. Picchia la compagna, aggredisce gli Agenti, tenta di rubare la pistola e li minaccia di morte

Nella serata di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, con la quale un cittadino segnalava esservi in atto una violenta lite tra un uomo e una donna nei garage di uno stabile di via Rasmo, nel Quartiere Casanova

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano nei locali adibiti ad autorimessa una donna con evidenti segni sul volto di una violenta colluttazione; a richiesta dei Poliziotti, la vittima indicava quale autore delle lesioni subite il proprio compagno, un giovane ancora presente sul posto.

Gli Agenti, quindi, nel tentativo di bloccare la furia dell’uomo subivano, a loro volta, una violenta aggressione: costui, infatti, dapprima sferrava un pugno in faccia a uno di essi per poi tentare la fuga, venendo tuttavia immediatamente bloccato dai colleghi.

In questo frangente il facinoroso seguitava a scalciare contro i Poliziotti, tentando di sfilare più volte la pistola a uno di essi ed urlando a squarciagola frasi minacciose ed offensive, quali: “VI AMMAZZO TUTTI, QUANDO ESCO DAL CARCERE MI VENDICO”.

Una volta definitivamente neutralizzato e messo in condizioni di non nuocere con l’ausilio delle manette in dotazione, il soggetto – identificato per un 24enne residente in Calabria con vari precedenti penali e/o di Polizia a proprio carico – veniva accompagnato in Questura dove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva dichiarato in arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e quindi trattenuto presso la Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e della circostanza che l’arrestato non risiede a Bolzano, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di via Obbligatorio, con contestuale Divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni.

“Anche nella nostra Provincia assistiamo quotidianamente a quella che rappresenta oramai una vera e propria emergenza, che vede nel ruolo di vittime persone indifese, spesso donne, anziani e bambini, in balia della violenza di familiari o di persone comunque appartenenti alla cerchia delle strette conoscenze – ha messo in evidenza il Questore Sartori –. La tempestiva richiesta di intervento della Polizia effettuata da un cittadino testimonia in maniera evidente l’importanza di segnalare alle Forze dell’Ordine ogni situazione potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati e di evitare che si possano compiere vere e proprie tragedie”.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/180367f626cf0ad5f856563015