Cina: Incendio in una Casa di cura, venti morti e diversi feriti gravi

Oggi un tragico incendio ha devastato una casa di cura nella città di Chengde, situata nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, causando venti vittime e altri diciannove feriti.

Secondo le informazioni diffuse dall’emittente televisiva cinese CCTV, i feriti sono stati tempestivamente trasferiti in delle vicine strutture ospedaliere, dove sono attualmente sottoposti ad uno stretto monitoraggio medico.

Sono in corso delle indagini da parte delle autorità competenti, al fine determinare le cause dell’incidente che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Nel frattempo, nell’ambito di tali indagini, la polizia avrebbe preso in cust

odia una persona che ricopriva un ruolo di rilievo all’interno della casa di cura.

L’incendio ha sollevato interrogativi pubblici circa la sicurezza delle strutture sanitarie e di assistenza per anziani in Cina, ed ha inoltre

riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare le normative e i controlli in materia di prevenzione incendi.

La comunità locale si è stretta attorno alle famiglie delle vittime, mentre le autorità avrebbero promesso di fare a breve piena luce sull’accaduto e di adottare misure per prevenire il ripresentarsi di simili tragedie.

