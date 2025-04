Dazi di Trump: un’onda d’urto si propaga sull’economia mondiale, timore recessione

“L’imposizione di tariffe generalizzate da parte degli Stati Uniti innesca un crollo dei mercati e reazioni contrastanti tra i partner commerciali”

La decisione del presidente Donald Trump di imporre tariffe su vasta scala alle importazioni, annunciata il 2 aprile 2025 e implementata progressivamente a partire dal 5 aprile, ha generato un’immediata e significativa reazione negativa sui mercati finanziari globali. L’introduzione di un dazio del 10% su tutte le importazioni, seguita da tariffe specifiche per paese entrate in vigore il 9 aprile, ha provocato la più grave perdita di valore azionario statunitense su due giorni, con una stima di 6.600 miliardi di dollari volatilizzati prima della chiusura dei mercati per il fine settimana.

Dopo una breve stabilizzazione martedì, le borse hanno ripreso la loro discesa mercoledì, in concomitanza con l’applicazione delle nuove tariffe, tra cui un aumento del 104% sui beni provenienti dalla Cina, intensificando le preoccupazioni per una potenziale guerra commerciale globale. La Casa Bianca ha pubblicato un elenco dettagliato di 57 paesi, territori e blocchi commerciali colpiti da incrementi tariffari mirati. Parallelamente, un dazio uniforme del 10% è stato esteso alla maggior parte degli altri partner commerciali degli Stati Uniti.

Le tariffe, imposte governative sui beni importati, mirano a proteggere le industrie nazionali, ma spesso comportano un aumento dei costi per i consumatori. Secondo dati forniti da Bloomberg, tre giorni di vendite massicce sui mercati – giovedì, venerdì e lunedì – hanno eroso circa 10.000 miliardi di dollari dal valore azionario globale, una cifra che supera il PIL combinato di oltre 150 nazioni e rappresenta circa il 10% del PIL mondiale. L’indice S&P 500, considerato un indicatore chiave della salute del mercato azionario e dell’economia statunitense, ha subito il calo più consistente su quattro giorni dalla sua creazione negli anni ’50.

Gli analisti osservano con attenzione il suo avvicinamento alla soglia del mercato ribassista, convenzionalmente fissata a una perdita del 20% rispetto al suo massimo recente. L’incertezza generata dalle nuove politiche commerciali ha avuto ripercussioni anche sui mercati delle materie prime e delle criptovalute. I prezzi dell’oro, del petrolio greggio e del Bitcoin hanno registrato flessioni significative nell’ultima settimana. L’oro, tradizionalmente un rifugio sicuro in periodi di turbolenza, aveva inizialmente visto un aumento della domanda, raggiungendo un picco di 3.167 dollari l’oncia, per poi scendere a 2.977 dollari il 7 aprile e risalire leggermente a 2.984 dollari martedì.

Il petrolio ha subito un crollo del 7% in risposta all’annuncio dei dazi, seguito da un ulteriore calo del 2% il 5 aprile, stabilizzandosi intorno ai 60 dollari al barile martedì e scendendo successivamente sotto i 57 dollari, toccando i minimi dal 2021. La correlazione tra cali del prezzo del petrolio e timori di recessione, alimentati dal potenziale conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, è un fattore chiave di questa dinamica. Anche Bitcoin ha subito una contrazione, perdendo il 30% del suo valore dall’insediamento di Trump, passando da 109.000 dollari a 77.000 dollari. Le reazioni dei principali partner commerciali degli Stati Uniti e delle valute dei mercati emergenti sono state variegate.

Secondo quanto riportato da Reuters, il dollaro USA si è indebolito rispetto a valute primarie come lo yen e l’euro, mentre lo yuan cinese ha toccato il suo minimo degli ultimi 19 mesi martedì, trovandosi al centro delle tensioni commerciali. Il rischio di recessione, definita come due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL, è oggetto di crescente dibattito tra gli analisti. Dagli anni ’50, gli Stati Uniti hanno sperimentato 11 periodi di recessione. Le stime attuali indicano una probabilità del 60% di recessione secondo JPMorgan, e tra il 40% e il 50% per Goldman Sachs e Morningstar.