Incidente sull’A1: scontro frontale tra uno scuolabus e un tir, nessun ferito grave

Questa mattina sull’autostrada A1 si è verificato un incidente tra un tir e uno scuolabus che trasportava 41 bambini delle elementari.

I due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente nel tratto stradale tra Caianello e San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, ma le ragioni dell’accaduto sono ancora da stabilire.

Nell’incidente lo scuolabus avrebbe riportato gravi danni alla parte anteriore del mezzo, ma fortunatamente nessuna persona implicata sembra essere stata ferita gravemente.

I bambini e gli accompagnatori presenterebbero delle lievi ferite e un giustificato stato di shock, mentre l’autista dello scuolabus in quel momento al volante sarebbe stato trasportato all’Ospedale di Santa Scolastica di Cassino ma in condizioni non gravi.

Tempestivo è stato l’arrivo dei soccorsi, sopraggiunti immediatamente sul luogo per deviare il traffico autostradale e verificare le condizioni dei presenti. In particolare, sono sopraggiunti sul posto, al fine di garantire la sicurezza di tutti, la Polizia Stradale di Cassino, gli operatori del 118, il personale dell’Autostrade per l’Italia e i Vigili del Fuoco.

Al. Co.