India: Si spacciava per medico, arrestato falso cardiologo

Nelle prime ore di questa mattina, le forze di polizia indiane hanno posto in stato di arresto Narendra Vikramaditya Yadav, un uomo di 53 anni che è accusato di essersi fraudolentemente spacciato per un cardiologo britannico, esercitando illegalmente la professione medica e sottoponendo decine pazienti a pericolosi interventi chirurgici.

In particolare, il falso medico sarebbe ritenuto responsabile della morte di sette persone, tutte conseguenti a procedure chirurgiche eseguite in modo inappropriato.

Secondo le indagini condotte dalle autorità, Yadav avrebbe esercitato abusivamente la professione di chirurgo per un periodo di circa vent’anni, operando in diverse cliniche del Paese. Al momento sono in corso indagini maggiormente approfondite circa il suo effettivo possesso di un titolo di laurea in medicina, un elemento cruciale per stabilire l’entità della sua responsabilità penale.

Nel corso della sua attività illegale, l’uomo avrebbe eseguito un totale di 64 interventi chirurgici, tra cui 45 angioplastiche, ovvero delle procedure molto complesse che richiedono specifiche competenze mediche. Sette di questi interventi hanno poi avuto un esito fatale e ciò ha sollevato gravi preoccupazioni circa la sicurezza dei pazienti e l’efficacia dei controlli sulle qualifiche dei professionisti sanitari in India.

Le forze dell’ordine competenti stanno proseguendo le ricerche per determinare l’esatto ambito delle attività illegali di Yadav e per identificare eventuali complici.

Tale vicenda ha suscitato nel Paese un ampio dibattito pubblico circa l’urgenza di rafforzare i meccanismi di controllo e di verifica delle qualifiche dei medici, al fine di prevenire il reiterarsi di simili episodi e soprattutto di tutelare la salute dei cittadini.

