Kerala contro l’estrazione mineraria offshore: comunità di pescatori in lotta per la sopravvivenza

Kollam, Kerala, India – Un’ondata di proteste sta montando lungo la costa del Kerala, dove le comunità di pescatori si oppongono con veemenza ai piani del governo centrale di avviare l’estrazione mineraria offshore. L’iniziativa, presentata come cruciale per la ricerca di minerali critici e per l’approvvigionamento di sabbia da costruzione, ha innescato un acceso conflitto tra le esigenze di sviluppo nazionale e la salvaguardia del sostentamento e dell’ambiente di migliaia di persone.

L’annuncio, risalente a novembre, della prima asta di lotti minerari offshore, inclusi tre siti al largo di Kollam per l’estrazione di sabbia, ha immediatamente allarmato i pescatori. Già provati dal calo delle risorse ittiche dovuto ai cambiamenti climatici, temono che l’attività estrattiva possa infliggere un colpo mortale al loro modo di vita secolare e rendere la costa più vulnerabile all’erosione, una minaccia acuita dall’esperienza dello tsunami del 2004.

La protesta è trasversale: scioperi organizzati dal Comitato di Coordinamento della Pesca del Kerala, una risoluzione unanime di condanna da parte del governo statale e una marcia fino a Nuova Delhi con il sostegno di parlamentari. Anche l’opposizione nazionale ha preso posizione, criticando la mancanza di consultazione con le comunità locali e i potenziali danni socio-economici.

Gli scienziati avvertono sui gravi rischi ambientali: distruzione di habitat marini cruciali come le barriere coralline, aumento della torbidità delle acque con conseguente impatto sulla catena alimentare e accelerazione dell’erosione costiera. Un rapporto universitario contraddice le rassicurazioni governative, evidenziando come i siti proposti si trovino in aree di pesca attive.

Mentre il governo centrale presenta l’estrazione di minerali critici come un imperativo per la transizione energetica e l’autosufficienza industriale, le comunità del Kerala vedono in questi piani una minaccia diretta alla loro sopravvivenza e all’integrità del loro territorio. La battaglia per le coste del Kerala è diventata un simbolo della crescente tensione tra lo sviluppo economico e la protezione ambientale, con i pescatori determinati a “non lasciare che accada”.